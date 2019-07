Bianca Atzei parla di Stefano Corti: «Passione e risate, mi fa stare bene»

Mercoledì 3 Luglio 2019, 16:40 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 17:06

Bianca Atzei, ospite di Pierluigi Diaco a Io e te, parla di Stefano Corti, l'uomo che le ha fatto ritrovare il sorriso dopo un periodo decisamente buio. La cantante sarda e l'inviato de Le Iene si frequentano da qualche mese ma solo di recente hanno ufficializzato la loro storia, anche sui social.«C'è molta passione e mi fa molto ridere, per una donna è una cosa molto importante e mi fa stare bene», ha spiegato Bianca Atzei, che due sere fa aveva fatto conoscere il nuovo fidanzato ai genitori, andando a trovarli per una cena che solo in apparenza poteva rischiare di essere un disastro. Su suggerimento dei follower, infatti, Stefano Corti aveva deciso di presentarsi a casa dei genitori di Bianca Atzei in boxer e ciabatte, oltre a comportarsi in modo bizzarro e utilizzando battute basate su stereotipi, neanche troppo piacevoli. Ad ogni modo, la cena non è stata rovinata, come spiega Bianca: «Mamma e papà l'hanno presa tranquillamente, perché conoscevano già Stefano per il suo lavoro».Finalmente il volto di Bianca Atzei è tornato a splendere, e non si vede solo nel sorriso, ma soprattutto negli occhi. Oggi la cantante è una ragazza innamorata, che ha ritrovato la serenità dopo un periodo pieno di dolore per la fine, piuttosto brusca, della storia d'amore con Max Biaggi. Se la risata è la medicina migliore, Stefano Corti è un ottimo dottore per la cantante sarda.