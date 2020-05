Bianca Guaccero, il fuorionda a Detto Fatto: «Come si fa ad igienizzarla?»

Bianca Guaccero a #dettofattorai #dettofatto parla di come igienizzare la ..assera 🐦 😮 (Ascoltate bene alla fine) pic.twitter.com/jr7yfM5siN — orecchie d'asino (@orecchiedasino) May 25, 2020

Undecisamenteper. La conduttrice di, convinta di aver già dato la linea allo studio per la pubblicità e di non essere più in onda, l'ha sparata grossa: «».Il collegamento e l'audio con lo studio erano ancora aperti, per una questione di pochissimi istanti, e a nulla è servito il parlare sottovoce: la conduttrice pugliese ha fatto sentire proprio una certa parola a tutti i telespettatori. Come spiega anche Roberto Mallò per il sito di Davide Maggio,aveva appena ospitato due donne, Titty e Flavia, esperte di pulizie e sanificazioni.La conduttrice, convinta ormai di non essere in onda, ha scherzato così con le due ospiti: «». Proprio l'ultima parola, quella discordia, viene pronunciata bisbigliando e viene seguita da una risata della stessa, ma a quel punto è troppo tardi: il pubblico ha sentito tutto, la gaffe imbarazzante è servita.