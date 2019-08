Bianca Guaccero e Nicola Ventola, ritorno di fiamma tra la conduttrice e l'ex calciatore?

Giovedì 22 Agosto 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche se non stanno più insieme da tanti anni, Bianca Guaccero e Nicola Ventola hanno sempre mantenuto ottimi rapporti. Lo conferma anche la notizia rivelata da Chi nel numero di questa settimana, che ha spiegato come i due si siano rivisti in Puglia negli ultimi giorni.Da qui a dire che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma ce ne passa, ma una cosa è certa: anche se la loro storia è finita da tanto tempo, Bianca Guaccero e Nicola Ventola sono ottimi amici, si stimano e si vogliono molto bene. Lui di Grumo Appula, lei di Bitonto, Nicola Ventola e Bianca Guaccero si erano conosciuti ai tempi del liceo e avevano avuto una lunga storia d'amore agli inizi delle rispettive carriere.Anche su Instagram, Nicola Ventola e Bianca Guaccero si scambiano like e commenti reciproci. Un segno dell'affetto che continua a durare anche a distanza di tanti anni e dopo che i due hanno voltato ampiamente pagina. Se la conduttrice di Detto fatto si è separata dal marito Dario Acocella, padre della sua bimba Alice, l'ex calciatore e ora opinionista di Dazn, risulta ancora sposato con la bellissima Kartika Luyet, che gli ha dato anche il figlio Kelian.