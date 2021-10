Bill Gates, matrimonio da 2 milioni di dollari per la figlia Jennifer. Anche Obama tra gli ospiti

Un matrimonio da principessa per la figlia di Bill Gates. Un weekend da favola vissuto alle porte di New York per la famiglia dell'imprenditore e filantropo americano e per l'ex moglie Melinda. L'ex coppia di miliardari si è ritrovata insieme per la prima volta dopo il divorzio in occasione del matrimonio della primogenita Jennifer, 25 anni, da oltre un anno fidanzata col campione egiziano di equitazione Nayal Nassar, 30 anni, protagonista anche alle Olimpiadi di Tokyo.

Nozze da favola: spesi 2 milioni di dollari

Proprio la passione per i cavalli ha fatto incontrare Jennifer e Nayal, con le sontuose nozze da 2 milioni di dollari organizzate nella tenuta di North Salem, nella contea di Worchester, su cui sorgono un esclusivo maneggio e una mansion da sogno. Oltre 50 ettari di terreno e di bosco acquistati da Bill e Melinda nel 2018 per 16 milioni di dollari e regalati alla figlia allora appena laureata in biologia all'università di Stanford, in California. Oggi Jennifer, oltre all'hobby dell'equitazione, studia alla Ichan School of Medicine del Mount Sinai Hospital di New York con l'obiettivo di diventare medico. E desiderosa di contribuire alle numerosissime attività filantropiche della fondazione di famiglia e in seno alla quale Bill e Melinda Gates continuano entrambe a lavorare, anche dopo la fine del loro matrimonio durato ben 27 anni. Oltre agli altri due figli dei Gates (Rory di 22 anni e Phoebe di 19 anni) sono circa 300 i vip invitati a partecipare ai sontuosi festeggiamenti che andranno avanti per l'intero fine settimana.

Barack e Michelle Obama tra gli invitati

Sull'elenco dei nomi vige il più stretto riserbo, ma tra probabili ospiti figurano Barack e Michelle Obama, negli anni divenuti veri e propri amici di famiglia dei Gates. Oppure gli illustri vicini di villa di Jennifer e Nayal a North Salem, come l'ex re della tv David Letterman , ritiratosi in pensione proprio nella verde contea di Worchester, o Georgina Bloomberg, figlia del miliardario ex sindaco di New York nonché magnate dei media, Michael Bloomberg. Imponenti le misure di sicurezza attorno alla tenuta, anche per salvaguardare la privacy degli ospiti. Difficile quantificare la concentrazione di ricchezza sotto le strutture di acciaio e vetro installate per l'occasione. Solo Bill e Melinda valgono un tesoro da 150 miliardi di dollari.