Blanco, il tenero bacio alla fidanzata Martina durante il concerto. Fan in delirio: «Che belli»

Scintille per Blanco al Collisioni Festival ad Alba, Cuneo. Dopo il successo del Festival di Sanremo 2022 e il conseguente Eurovision, il rapper è impegnato con i concerti in giro per l'Italia. Per fortuna l'incidente di poche settimane fa non lo ha fermato per molto ed è tornato a cantare e saltare sul palco, seppur zoppicante. Al concerto di Collisioni ha raccolto ai piedi del palco migliaia di persone: tra queste anche la fidanzata Martina Valdes che ha deciso di raggiungere mentre cantava per baciarla.

Mentre si stava esibendo sulle note del suo brano Amatoriale, ad un certo punto ha deciso di abbandonare per qualche secondo il palco: si è avvicinato alla fidanzata Martina Valdes ai piedi del palco per darle un bacio. Il tenero momento ripreso dai presenti è stato pubblicato sui social: «Belli» ha urlato qualcuno.

Non è la prima volta che Blanco fa un gesto simile. Il cantante dopo aver reso pubblica la storia con la ballerina del Mamacita Club, già in precedenza ha deciso di portarla con sé sul palco per dedicarle il brano "Afrodite". Emozionata, la fidanzata si è seduta sullo scalino del palco, mentre il fidanzato le recitava parole d'amore prima di stamparle un bacio sulla fronte.

Il gesto scatenò i social e il video diventò virale tanto da attirare l'attenzione anche della sua ex, Giulia Lisioli, che non si frenò dal commentare. Con un video su Tik Tok fece ironia sull'episodio, poi chiarì: «Lei non c'entra niente, non si è trattato di un attacco. Spero stia bene e sono felice che abbia trovato una persona con cui star bene».