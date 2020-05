Domenica In, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo raccontano la nascita di Isabel: «Nata in piena emergenza Covid»

Costanza Caracciolo parla della nascita di sua figlia: “Isabel è nata in pieno periodo coronavirus, è stato difficile. Ero sola e quel giorno mi si era rotto anche il telefonino. La sua nascita però mi ha ovattato dalla realtà”, Costanza Caracciolo assieme al marito Bobo Vieri, ospite di “Domenica In” di Mara Venier, racconta la nascita della seconda figlia Isabel.

Isabel è arrivata poco dopo la primogenita Stella: “Le abbiamo avute vicine per scelta, per farle crescere insieme però è dura. Dormo circa due ore per notte, Bobo mi aiuta ma la devo allattare io…- ha confessato in collegamento - Mia mamma Stefania l’ha vista solo su Facetime, ci vedremo appena sbloccheranno la situazione e ci verranno a trovare loro. Per l’estate abbiamo deciso di rimanere qui in Italia, sicuramente la trascorreremo con le nostre famiglie. Con Bobo ci conosciamo da 12 anni, frequentavamo le stesse persone ma eravamo entrambi fidanzati. Ci siamo incontrati a Roma nel momento giusto in una notte magica e di lì è cominciato. Ci siamo sposati in quattro, un matrimonio silenzioso e in futuro faremo una festa per gli amici”.

Durante la quarantena Bobo è stato molto impegnato sui social: “Faccio questa chiacchierata con i mie ex compagni, Ventola e Adani e abbiamo chiamo colleghi come Cassano, Totti, Valentino Rossi e altri. Raccontiamo quello che facevamo veramente durante i ritiri, nella nostra vita da calciatori. A noi manca lo spogliatoio, il gruppo. Facciamo due chiacchierate ed è molto divertente, ridiamo tanto e alle persone piace”

Costanza ha cominciato con “Striscia” (“Sono stata ripescata, è iniziata la mia fortuna”), mentre Bobo ha anche danzato a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci: “Ho perso 10 chili in due mesi, avevo paura di andare in onda. Esperienza bellissima, mi sono divertito tanto. Ho imparato 18 balli in due mesi, ora ho le basi. Il ballo che mi viene meglio è la salsa, ma ho ballato anche in tv con Marco Del Vecchio”.

Ultimo aggiornamento: 22:05

