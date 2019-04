Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, nuova vita: eccoli con Stella dopo il trasferimento a Miami

Giovedì 11 Aprile 2019, 20:42 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 21:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la nascita della loro prima figlia Stella,si sono traferiti a Miami. L’ex calciatore infatti vive da tempo nella località balneare della Florida e dopo il matrimonio l’ex velina non ha più alcun problema legato al visto.I due hanno cominciato la loro nuova vita e sono stati sorpresi da “Nuovo” mentre passeggiano con la piccola per le assolate strade i Miami, dove incontrano anche alcuni amici.Bobo e Costanza saranno “pendolari”: “La nostra bambina – ha spiegato la Caracciolo alla rivista – vivrà a Miami quando a Milano fa freddo: così parlerà inglese almeno lei, visto che io non so neanche una parola. E, se decidessimo di tornare nella città lombarda, Stella frequenterà una scuola internazionale”.