Bobo Vieri ingrassato durante la quarantena: «Ecco quanti chili ho messo. Aumento tutti i giorni»

sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Milano assieme alla mogliee alle due figlie, Stella e la neonata Isabel. Fra impegni di famiglia e dirette Instagram con gli amici ex calciatori, che stanno avendo un grande successo di follower, l’ex calciatore ha trascurato i suoi allenamenti ed è un pòUna confessione, sicuramente condivisa da tanti italiani data la situazione, che arriva proprio dal papà (un tempo infaticabile playboy festaiolo) Bobo, attraverso i microfoni di “Porta a porta”, storica trasmissione di approfondimento condotta da Bruno Vespa: “Non è facile questo periodo – ha confessato - È già un mese che stiamo in casa con due bambine piccolissime e cerchiamo di far passare loro il tempo. Ormai ho raggiunto 106 kg, aumento tutti i giorni.Se riesco a tornare a 95 kg sarebbe fenomenale, ma mi dovrei mettere a dieta e fare più esercizi. In questo momento però sono pigro”.E dopo due figlie femmine sembra proprio che per ora Vieri si voglia fermare. Durante una diretta Instagram fra la moglie e l’attrice Manuela Arcuri infatti Christian, interrogato sul tema terzo figlio ha sentenziato: “E’ pieno di femmine in casa, pieno di bimbe. Se Manca il maschio? No, no, basta. Sono troppo vecchio!”. Ironico il commento di costanza che ha aggiunto: “Poi tanto lo devo fare io..”.