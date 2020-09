Boris Johnson, vacanze extra lusso sul lago di Como per la fidanzata. Il premier pochi giorni fa: «Saranno mesi difficili»

È ancora bufera per Boris Johnson e la sua fidanzata Carrie Symonds. La compagna del premier inglese avrebbe trascorso alcuni giorni di vacanza in un hotel a cinque stelle sul lago di Como insieme al piccolo Wilfred, proprio nelle settimane in cui Johnson annunciava nuove restrizioni per il Regno Unito.

«Saranno giorni difficili», aveva detto nel suo discorso alle Camere il primo ministro, vietando gli assembramenti e imponendo la chiusura alle 22 per bar e ristoranti per i prossimi sei mesi. Mesi difficili per chi non può permettersi un albergo da 600 sterline a notte, come il Grand Hotel Tremezzo, in cui la "first lady" inglese ha alloggiato sulle rive del lago italiano.

Covid-19, bufera social su Johnson: «L'Italia ha meno casi di noi? Il Regno Unito "ama la libertà"»

I vacanzieri inglesi che hanno incrociato la Symonds, intervistati dal Daily Mail la hanno descritta come «molto rilassata, come se non avesse una cura al mondo».

Intanto il cancelliere Rishi Sunak presenterà oggi una serie di misure per affrontare la crisi economica, con circa cinque milioni di persone costrette alla variante inglese della cassa integrazione e il numero di casi da coronavirus quadruplicato nel giro di un mese. La fidanzata del primo ministro, però sembra non curarsi di tutto questo e si gode la cena a base di spigola con capper, live e pomodori.

Coronavirus, Regno Unito: tornano limitazioni per pub e ristoranti



In the week Boris told battered Britain it was in for another six months of Covid winter misery, Carrie Symonds enjoys five-star Italian holiday https://t.co/wZg9eQWPPB pic.twitter.com/9Xjvnhh5mw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 24, 2020

