Boschi e il gattino su Instagram: «Come lo chiamiamo?». E i follower si scatenano

Martedì 5 Giugno 2018, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 05-06-2018 19:12

Chissà come lo avrà chiamato, alla fine,, quelche teneva in grembo nella foto pubblicata suil 27 maggio scorso. Di certo i tanti follower dell'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio non sono stati parchi di suggerimenti. «Come lo chiamiamo?», chiedeva infatti Boschi nel post. Il governodoveva ancora nascere e, anzi, l'ipotesi di un esecutivo gialloverde sembrava essere definitavamente tramontata, con il M5S che il 28 maggio avrebbe chiesto l'impeachment di Sergio Mattarella. Poi le cose sono andate come sappiamo e così le risposte alla domanda dell'ex ministra delle Riforme hanno presto preso una piega ironica: da «Mattarello», «spread» e «Cottarelli», si è presto passati a «una valanga di «Giggino» e «Dibba».