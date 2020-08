Maria Elena Boschi, baci e tenerezze in mare con il nuovo fidanzato Giulio Berruti

Quella fra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è la love story dell'estate. L'ex ministra non ha ancora mai parlato ufficialmente della relazione, ma le foto della coppia impazzano ormai da giorni sui giornali di gossip. Il settimanale Chi stavolta ha pizzicato la Boschi e Berruti in barca al largo delle Eolie. I due si mostrano già molto affiatati, come confermano i baci e le effusioni che si scambiano mentre fanno il bagno in mare. Per la capogruppo di Italia Viva è un'estate infuocata, nella quale sembra aver finalmente ritrovato l'amore.

Ultimo aggiornamento: 16:20

