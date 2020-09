Brad Pitt e Jennifer Aniston: la reunion fa impazzire il web, ma è per beneficenza

brad pitt e jennifer aniston che salvano il 2020 #FastTimesLive pic.twitter.com/z4kOrvjU5Z — that's the tea. (@rovseshs) September 18, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

...sullo schermo! Per un evento di beneficenza, i due attori si son rincontrati virtualmente dopo tanti anni e hanno fatto impazzire il web. Migliaia di fan in tutto il mondo infatti spero in un loro ritorno di fiamma: in passato son stati una delle coppie più amate di Hollywood. E in futuro? Chi lo sa. Intanto, la loro reunion ha portato non solo speranze d'amore, ma soprattutto impegno per una giusta causa.Il merito della reunion va a Dane Cook, che ha riunito live su Facebook e TikTok alcuni dei volti più noti di Hollywood. Oltre a Pitt ed Aniston, hanno infatti partecipato alla videochiamata di gruppo Morgan Freeman, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Sean Penn, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta, Shia LaBeouf e Henry Golding.L'intento dell'iniziativa non potrebbe essere più nobile e importante nel momento storico che stiamo vivendo. La reunion infatti è stata organizzata per una raccolta fondi a favore della Fondazione CORE, che si occupa di aiutare i quartieri e le persone più colpite dalla pandemia di coronavirus. La coppia Pitt-Aniston ha ricreato live una scena iconica del film del 1982 "Fast Times at Ridgemont High" (Fuori di testa), ma soprattutto ha gettato nuova benzina sulle speranze infuocate dei fan di un loro ritorno insieme, dopo la seprazione del 2005.