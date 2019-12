Brad Pitt: «Sono single. Molto single»

Madalina Ghenea e il nuovo fidanzato Leonardo Del Vecchio: ecco chi è

Non ho pianto per vent’anni, adesso invece mi commuovo spesso. Oggi mi ritrovo commosso davanti ai miei figli, agli amici, a certe notizie. Credo sia un buon segno

«Tutte le storie che mi sono state attribuite negli ultimi due anni sono false. In questo momento sono, molto single». Parola di In un'intervista al New York Times , l'attore ha smentito tutte le voci su possibili relazioni avute, anche con donne molto famose, dopo il divorzio da, infatti, ha spiegato: «Non so quante donne abbiano detto che ho frequentato negli ultimi due o tre anni, ma nessuna di queste storie è vera».L'attore, 56 anni, oggi vive il successo in modo decisamente diverso dagli anni '90, quando la sua carriera era ancora agli inizi e in forte ascesa. «Ho avuto problemi a gestire la celebrità, ero a disagio nel gestire tutte quelle attenzioni su di me» - spiega- «Ho passato gran parte degli anni '90 a nascondermi e fumare erba, poi ho capito che non dovevo farmi imprigionare. Ora esco e vivo la mia vita»., che si sta godendo il successo di C'era una volta a Hollywood, oggi è un uomo maturo, capace anche di dar sfogo ai sentimenti: «».