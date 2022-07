Bradley Cooper e Huma Abedin, gossip sulla coppia regina dell'estate: «I nuovi Clooney e Amal»

NEW YORK - Sono la coppia dell'estate, o forse no, sono solo amici che si incontrano casualmente di quando in quando. Comunque sia in questa ennesima stagione di pandemia, e dopo i cocci in piazza del divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, gli occhi del pubblico statunitense sono tutti puntati su di loro: Bradley Cooper e Huma Abedin.

Il regista interprete di È nata una stella è stato visto per la prima volta lo scorso maggio al tradizionale gala del Metropolitan Museo di Manhattan nelle vicinanze della ex consulente politica di Hillary Clinton. I due erano forse arrivati insieme, ma si sono separati all'ingresso dell'edificio, quanto bastava per essere notati da tutta la stampa rosa il giorno dopo. Da allora è iniziata la caccia: i paparazzi seguono la snella figura dalla chioma bruna di Huma; la insidiano mentre fa lo shopping da Sephora e la assalgono con la domanda: «Ma allora, siete o no una coppia?».

Lui ha alle spalle un matrimonio durato appena un anno con una collega agli esordi della carriera e un breve incontro con Renée Zellweger sul set del film: Case 39; poi una relazione con la modella inglese Suki Waterhouse, e una figlia avuta da Irina Shayk tre anni fa.

Lei, nella biografia che ha pubblicato l'anno scorso, ha confessato di essere arrivata vergine all'età di 37 anni al matrimonio con il marito, il promettente politico newyorkese Anthony Weiner. Da questo rapporto è uscita a pezzi, dopo aver scoperto che il marito aveva una dipendenza patologica al sesso, quando è stato esposto su tutti i media nazionali per aver inviato a destra e a manca, inclusa una ragazza minorenne, le foto dei suoi genitali.

La coppia ricorda per estrazione sociale e per glamour l'altrettanto famosa abbinata George Clooney e Amal Almuddin, e forse è destinata a ricalcarne le orme. A presentarli è stata il potentissimo arbitro della socialità statunitense Anna Wintour, passata dalle passerelle delle sfilate di moda al trono della casa editrice Condè Nast. Bradley è un grande amico della ispiratrice di Il diavolo veste Prada, e Huma gode della sua stima incondizionata.