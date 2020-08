Briatore ricoverato, come sta davvero? La telefonata dall'ospedale: «Ho una prostatite. Non so se ho il Covid»

«Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato». Risponde così Flavio Briatore, 70 anni, alla domanda posta durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera sulle sue condizioni di salute dopo che nella giornata di ieri è circolata la notizia della sua positività al Covid.

L'imprenditore ha fatto sapere, telefonicamente, di essere sì ricoverato ma per una prostatite. Non nega di aver fatto il tampone, come protocollo per chiunque entri in una struttura ospedaliera, ma di non conoscerne ancora l'esito, ma poi aggiunge tra il serio e il faceto: «Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…».



Il colloquio si interrompe all'ingresso di due medici, maribadisce di avere solo un'infiammazione alla, proprio come aveva dichiarato l'amicaintervenendo alla trasmissione di La7, In Onda, condotta da Telese e Parenzo.

A confermare le buone condizioni di salute di Briatore ci ha pensato anche l'ex moglie Elisabetta Gregoraci, che su Instagram ha fatto sapere: «Flavio sta bene, ci siamo appena parlati. Il vostro affetto mi commuove sempre».

