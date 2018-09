Briga tutto nudo su Instagram: «Ventitrè...», e la foto bicolore scatena i commenti

Martedì 11 Settembre 2018, 10:29 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 11:28

Tutto nudo, come mamma lo ha fatto. Così Briga, ex studente di Amici di Maria De Filippi, si è mostrato sui social. Nel suo profilo Instagram ha pubblicato il suo lato b senza veli ironizzando con il significato che la Smorfia romana attribuisce a questo numero, legato, appunto, al suo posteriore.Il cantante mostra un fisico in formissima completamente immerso nella natura, dentro un ruscello con un evidente segno del costume. Se sulla schiena è super abbronzato, il resto del corpo invece è piuttosto bianco, ma le fan sembra abbiano apprezzato comunque la sua foto, tanto che sulla sua pagina si sono scatenate in commenti. Moltissime hanno accolto con entusiasmo lo scatto lasciandosi andare anche a vere e proprie dichiarazioni al cantante, altre invece non hanno gradito.Da sempre Briga divide il pubblico, tra chi lo ama, anche per le sue provocazioni e chi invece non sembra provare particolare simpatia per lui. Il cantante non sembra nemmeno rispondere e continua a godersi la sua vacanza, sempre a quanto mostra sui social, a Cuba.