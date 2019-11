Brigitte Nielsen contro Madonna: «Le ho dato uno schiaffo, poi ho passato la notte col marito Sean Pean»

Un brutto rapporto fra Brigitte Nielsen e Madonna. L’attrice infatti, ricordando il passato, ha raccontato alcuni episodi che la legano alla cantante: dallo schiaffo che le ha dato perché la offendeva a quando è andata a letto col marito, al tempo Sean Pean.





Lo schiaffo sarebbe “decollato” da Brigitte a Madonna nel 1987 a Los Angeles: «Nel 1987 – ha raccontato ospite del salottino televisivo “The Talk” sulla Cbs - ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era stata molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia».





Il colpo di grazia però è stato quando è andata a letto con l’allora marito, l’attore Sean Pean, tra l’altro mentre lei era sposata con Silvester Stallone: «Il meglio della storia deve ancora venire Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia e ho passato una notte con suo marito Sean Penn».

