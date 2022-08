Britney Spears, l'ex marito: «I nostri figli non vedono più la madre e soffrono a vederla nuda sui social»

L’ex marito di Britney Spears, il rapper e ballerino Kevin Federline (44 anni), mette in piazza (quella social) il rapporto della pop star con i loro figli, Sean Preston e Jayden James, sostenendo che soffrano per le foto di nudo pubblicate dalla madre. La popstar (40 anni) risponde: “Ho dato loro tutto”. E aggiunge: “Come tutti sappiamo, crescere dei ragazzi adolescenti non è mai facile per nessuno”. Per concludere: “Altri artisti hanno fatto molto peggio quando i loro figli erano molto giovani!!!!”.

Britney Spears e i due figli

Una vicenda grottesca, finita in pasto al web, che coinvolge due ragazzi minorenni: Sean Preston, 16 anni, e Jayden James, 15 anni. Ma alimentata da adulti, “responsabili”. Compresa la Spears, finalmente “libera” (dal novembre scorso) di gestire se stessa e il suo patrimonio: dopo 13 anni, la popstar non è più soggetta ad alcuna tutela legale da parte del padre. E la nuova gestione della miniera d’oro cui avrebbe attinto in questo periodo tutto il suo entourage, potrebbe essere la miccia che alimenta queste nuove polemiche.

L'ex marito Kevin Federline

Tutto nasce perché Kevin Federline, secondo quanto scrive il Daily Mail, avrebbe deciso di rompere il silenzio per parlare per la prima volta della sua vita, oggi, e del rapporto tra mamma Britney e i figli avuti insieme. In un’intervista che dovrebbe andare in onda la prossima settimana su ITV, il ballerino avrebbe raccontato che i ragazzi non vedrebbero la pop star da mesi. Soffermandosi a commentare le diverse foto di nudo pubblicate dalla Spears: un gesto che ai ragazzi non sarebbe andato giù. “Sono passati diversi mesi da quando i ragazzi hanno visto la madre l’ultima volta – ha raccontato Federline nell’intervista esclusiva i cui spoiler sono stati pubblicati da Daily Mail – Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio: erano felici per lei ma hanno preferito non esserci”.

La tutela legale

Il ballerino sostiene che durante la tutela legale dei figli avuti dalla pop star, raccontava loro che la mamma aveva bisogno di aiuto e che tutti la stavano proteggendo. Oggi, però, preoccupato per loro, ha invece deciso di esternare. Teme che sia dura per i ragazzi andare al liceo dopo la pubblicazione delle immagini di nudo della mamma. “Mi sono dovuto scusare con loro per le conseguenze che certi scatti potrebbero avere nella loro vita. Cercando di spiegare che forse è solo un altro modo in cui la madre cerca di esprimersi. Ma il fatto che lei continui a pubblicare quelle immagini, è dura”.

La replica

Parole cui Britney Spears, la mamma, ha replicato. Naturalmente non in privato, ma su Instagram. Sulle sue storie, la popstar 40enne ha commentato: “Mi rattrista sapere che il mio ex marito abbia deciso di intervenire sul rapporto tra me e i miei figli”. “Sono stata controllata e monitorata per quasi 15 anni, durante la tutela. Avevo bisogno di un permesso anche solo per prendere il Tylenol!!! Ora, potrei fare molto di più che andare in topless sulla spiaggia come un bambino”.

Sam Asghari

Al dibattito, pubblico, partecipa anche Sam Asghari, nuovo marito di Britney, che ha risposto duramente alle affermazioni di Kevin. L’attore 28enne ha condiviso un lungo messaggio sulla sua storia di Instagram per esprimere, pure lui, i suoi sentimenti. Sam, che si è unito in matrimonio con l’hitmaker lo scorso giugno, ha iniziato il suo messaggio scrivendo: “Chiarisco che mia moglie non ha mai postato un selfie di nudo, tranne che del suo sedere, che di questi tempi è una cosa piuttosto modesta. Tutti gli altri post erano nudi impliciti che si possono vedere in qualsiasi pubblicità di lozioni o saponi”. Continuando: “Non c’è alcuna validità nella sua dichiarazione riguardo alla presa di distanza dei ragazzi ed è irresponsabile fare questa dichiarazione pubblicamente. I ragazzi sono molto intelligenti e presto avranno 18 anni per prendere le loro decisioni e potrebbero rendersi conto che la parte difficile era avere come modello un padre che non ha lavorato molto in oltre 15 anni”.

Jamie Spears

Concludendo con l'accusa contro Kevin di essersi “schierato” con il padre di Britney, Jamie Spears, a cui era stato concesso il controllo degli affari finanziari e personali di Britney mentre era sotto la sua tutela: “Il treno dell’oro di Kevin finirà presto, il che probabilmente spiega il tempismo di queste dichiarazioni offensive. Non lo conosco personalmente e non ho nulla contro di lui, a parte la scelta di diffamare mia moglie”.

Dal momento in cui è stata spinta sotto i riflettori come popstar adolescente, Britney Spears ha vissuto la maggior parte della sua vita sotto gli occhi del pubblico. Matrimoni, maternità, problemi di salute mentale, rotture di famiglia e aspre controversie legali sono stati tutti argomenti trattati sotto il riflesso implacabile dell’obiettivo della telecamera. E ancora oggi, la curiosità, è alle stelle.