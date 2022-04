Britney Spears incinta, la reazione di Justin Timberlake alla sua gravidanza: il video è virale

A poche ore dall'annuncio di Britney Spears che ha stupito tutti, dicendo di essere incinta per la terza volta, incalzano i gossip. Come dimenticare la relazione che ha fatto sognare tutti nel lontano 2000, tra la pop star e Justin Timberlake? La loro relazione è durata dal 1998 al 2002, ed è terminata non senza polemiche. Lui prima smentì la verginità della cantante, poi lasciò intendere che Britney lo avesse tradito nel video di "Cry me a river". Dopo 20 anni, entrambi hanno preso strade diverse. Ma i paparazzi non dimenticano e, proprio alla luce della news sul Britnety, incalzano Justin per le strade di Los Angeles, dove vive, chiedendo un commento sulla gravidanza. «Basta smettila, vattene» ha risposto Justin infastidito ad uno di loro e il video è diventato virale su Twitter.

Da tempo, ormai, la pop star ha dato inizio ad un nuovo capitolo della sua vita al fianco del compagno Sam Ashgari, istruttore di fitness, che ha commentato così la sua nuova vita: «La paternità è qualcosa a cui ho sempre aspirato e non la prendo alla leggera. Sarà il lavoro più importante che io abbia mai fatto».