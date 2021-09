Britney Spears si sposa e mostra l'anello, chi è il futuro marito (che ha 12 anni meno di lei)

Britney Spears si sposa. La cantante lo ha annunciato su Instagram pochi giorni dopo esser tornata "libera", con il padre Jamie Spears che ha rinunciato alla sua tutela dopo 13 anni in cui è stato supervisore della vita e delle finanze della figlia (un patrimonio di circa 60 milioni di dollari).

Britney Spears si sposa, l'annuncio su Instagram

Britney Spears, 39 anni, ha dato la notizia ai suoi fan pubblicando un video dove ha mostrato l'anello di diamanti appena ricevuto. «Non posso crederci», ha esclamato. Il momento dell'annuncio è arrivato dopo che Sam Asghari, 27 anni, ha detto ai suoi follower di "calmarsi" quando le foto di un anello di diamanti sono apparse sulle sue storie di Instagram di venerdì scorso sostenendo come il suo account fosse stato hackerato. E invece era tutto vero.

Chi è Asghari, futuro marito di Britney Spears

Sam Asghari, 27 anni, sarà quindi il futuro marito di Britney Spears. I due si sono incontrati nel 2016 quando lei lo assunse per apparire come suo partner nel video musicale Slumber Party. Sam in precedenza aveva dichiarato a Men's Health che la coppia aveva iniziato a parlare sul set, si erano scambiati i numeri di telefono e poco dopo erano usciti per una cena a base di sushi. La relazione è andata avanti e sono stati fotografati insieme pochi mesi dopo a Capodanno. Quel giorno Britney ha reso ufficiale il loro rapporto su Instagram pubblicando una foto di Sam che la abbracciava a cena. «Mi motiva più di chiunque altro», ha ammesso nel 2018.

