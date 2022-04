Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi, gli invitati vip: Snoop Dog dj e sul tavolo orchidee da 60 mila euro

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono marito e moglie. Il matrimonio tra il figlio 23enne dell'ax calciatore David Beckham e dell'ex Posh Spice Victoria e l'ereditiera 28enne è stato celebrato sabato a Palm Beach, nella tenuta da 103 milioni di dollari di proprietà della famiglia della sposa.

Secondo quanto riferito, lo sposo adotterà il nome di "Brooklyn Joseph Peltz Beckham". I fratelli di Brooklyn Romeo, 19 anni, e Cruz, 17 anni, gli hanno fatto da testimoni, mentre la sorella Harper, 10 anni, era una damigella d'onore.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano: lei in Valentino da oltre 100mila euro

Tra gli ospiti vip c'erano lo chef Gordon Ramsay e la figlia Holly, la star del tennis Serena Williams e l'attrice di Hollywood Eva Longoria. Secondo le indiscrezioni, anche le ex Spice Girls al completo hanno colto l'occasione per una reunione e il Dj della serata è stato Snoop Dogg. Ad intrattenere gli ospiti, anche uno show di Bruno Mars, mentre sui tavoli hanno fatto bella mostra di sè rare orchidee per il valore di circa 60mila euro.

Ma il momento di maggior commozione è stato senz'altro raggiunto quando amici e parenti hanno rivolto agli sposi i loro più sinceri auguri. Tra questi David Beckham, che ha tenuto un discorso di cinque minuti in cui ha detto alla ormai moglie del figlio: «Ti vogliamo tanto bene. Siamo entusiasti che farai parte della famiglia. Sei una persona straordinaria».