Brooklyn Beckham sorprende i fan: dopo il matrimonio con Nicola Peltz cambia nome

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono stati i protagonisti di un matrimonio da favola. Sabato 9 aprile il figlio dell'ex capitano della Nazionale inglese e l'erediteria sono convolati a nozze nella tenuta milionaria a Palm Beach, in Florida, della famiglia Peltz. Ma adesso i due hanno deciso di cambiare i loro nomi.

I due sposini hanno reso nota la decisione di aggiungere entrambi i loro cognomi ai nomi di famiglia. Fidanzati dal 2019, dopo il grande passo, secondo alcuni media britannici, i due avrebbero scelto di aggiungere entrambi i loro cognomi da sposati. Come atto d’amore nei confronti della moglie, il figlio di David e Victoria ha deciso di aggiungere anche il cognome della moglie a quello della sua famiglia, diventando così Brooklyn Joseph Peltz Beckham, mentre la sposa sarà Nicola Anne Peltz Beckham. I nomi, a riprova della loro unione, sono già stati cambiati anche sui profili Instagram di entrambi.

Da poche ore, poi, è stato rivelato il regalo di nozze che papà David Beckham ha fatto a suo figlio. Ma, adesso, è noto anche quello che i neo sposini hanno chiesto come regalo di nozze ai loro invitati. Secondo alcune fonti britanniche, gli sposi avrebbero preferito che i loro ospiti effettuassero delle donazioni all’organizzazione umanitaria «Care» al fine di aiutare a fornire aiuti alla popolazione ucraina, in particolare donne e anziani. Un gesto nobile da parte di una coppia che, sicuramente, non ha problemi finanziari.