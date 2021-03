Can Yaman e Diletta Leotta, la convivenza e poi le nozze? «La proposta sarebbe già arrivata»

Sembrano fare sul serio Diletta Leotta e Can Yaman. La relazione fra Diletta Leotta e Can Yaman procede senza problemi, tanto che i due sarebbero pronti alla convivenza e poi al matrimonio.

La love story fra Diletta Leotta e Can Yaman, noto attore turco lanciato dalla serie “DayDreamer - Le ali del sogno” è stata svelata da una paparazzata e da allora i due non si fanno problemi a farsi vedere in pubblico e scambiarsi reciproche dediche d’amore sui social, come accaduto per San Valentino quando per la romantica ricorrenza Diletta ha regalato al nuovo fidanzato un cavallo bianco di nome Cassius.

La relazione starebbe correndo veloce e senza intoppi: Can Yaman, impegnato per lavoro in Italia, starebbe cercando casa a Roma per vivere con Diletta Leotta, e la coppia sarebbe pronta alle nozze. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi”: «L’attore turco Can Yaman – fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini - fa le cose in grande per Diletta Leotta. La coppia sta prendendo casa a Roma (lei lascerebbe Milano) e pensa al matrimonio. La proposta di nozze dell’attore sarebbe già arrivata».

