Can Yaman in Italia, fan in delirio a Milano in vista dell'intervista a Verissimo

Doveva essere un giro quasi segreto, ma i fans club hanno fatto girare la voce e a Milano si è scatenata la caccia per vedere da vicino Can Yaman, l'attore turco che tanto successo sta riscuotendo tra il pubblico femminile, protagonista della serie fenomeno dell'estate 'Daydreamer'. Ieri davanti ai cancelli degli studi televisivi Mediaset a Cologno Monzese si è radunata una piccola folla nella speranza di vedere da vicino Yaman, atteso per l'intervista a 'Verissimò, che andrà in onda il 12 ottobre.

Mascherina ben calata sul viso, l'attore però è rimasto praticamente invisibile ai più anche per rispetto delle norme anti Covid. Anche in studio durante l'intervista da parte di Silvia Toffanin sono stati ammessi in pochissimi. Il suo nuovo look con i capelli tagliati ha però già deluso molte delle sue fan. «Mi piaceva molto di più con i capelli lunghi», ha detto chi è riuscita a intravederlo. La serie made in Turkey 'Daydreamer - le ali del sognò sta andando in onda su Canale 5. Le prossime puntate domani 3 ottobre prima di 'Verissimò e il 4 prima di 'Domenica Livè.



