Can Yaman in lacrime, le foto della crisi di nervi dopo l'addio a Diletta Leotta

Can Yaman è ormai solo da diverso tempo. L'attore turco e Diletta Leotta non si mostrano più insieme sui social e sembra che si evitino agli eventi mondani. Ed ecco che spuntano le foto del divo in lacrime, una crisi di nervi immortalata dal settimanale Diva e Donna che chiama in causa la conduttrice: «Le lacrime di Can Yaman rimasto solo... Dopo l’addio a Leotta, le foto di una crisi di nervi».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati