A illuminare il Festival del Cinema di Venezia sono arrivati ieri anche Can Yaman e Francesca Chillemi. Ospiti del DopoCinema di Cosmopolitan i due attori protagonisti della serie tv, Viola come il mare, hanno parlato del loro rapporto d'amicizia speciale nato sul set. I due sono stati accolti sul red carpet a suon di «baciatevi», urlato dai fotografi ma anche dal pubblico. Il feeling tra i due è visibile e per questo le fan dell'attore turco hanno cominciato a fantasticarci su. E il gossip è impazzito. Si vero insieme stanno bene, c'è intesa, ma Francesca è felicemente fidanzata con Stefano Rosso (dal quale ha anche avuto una figlia nel 2016), mentre Can (dopo la fine della storia con Diletta Leotta) oggi, per il gossip, si starebbe frequentando in gran segreto con Francesca Del Fa. Insomma nessun amore in vista ma solo una grande amicizia. E per mettere a tacere ogni rumors Can ha voluto chiarire le cose.

Can Yaman e Francesca Chillemi: «2 notti insieme», la bomba di Chi. I social si infuriano: «Più rispetto, lei ha un compagno»

Can Yaman difende Francesca Chillemi dalle fan

«Devo chiedervi una cosa, dovete voler bene a Francesca. Io sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela». A parlare così è Can Yaman che ha deciso di dire ‘basta’ agli attacchi che le sue numerosissime fan riservano a Francesca Chillemi, sua partner nella fiction al via dal 30 settembre su Canale5 ‘Viola come il mare». Uno sfogo che l'attore turco ha avuto proprio al DopoCinema.