Elton John a Capri, cena in famiglia nel centro storico tra pezzogna e pizza all'acqua pazza

Continua la vacanza familiare a Capri di Elton John. La rockstar più famosa del mondo non se l’è sentita di lasciare l’isola e partire a bordo del megayacht Sirad per altri lidi ed ha preferito godersi l’atmosfera di una Capri diversa, caratterizzata dai toni e dai colori autunnali e lontana dalla mondanità festaiola che affolla l’isola in piena estate.

E questa sera, sempre viaggiando a bordo del carrellino semi blindato che gli consente di muoversi per le stradine di Capri, Elton ha raggiunto uno dei templi della gastronomia isolana, il ristorante Aurora nel cuore del centro antico dove era atteso dalla proprietaria Mia D’Alessio e dal marito Franco Aversa, executive chef del locale.

Elegantemente vestito in stile british, Elton John è arrivato rispettando ed gli orari londinesi nei locali del rinomato ristorante frequentato dal jet set e ricercatissimo dai clienti che amano mangiare sui tavolini posti all’esterno, nella antica via Fuorlovado.

Il cantante inglese accompagnato dal marito David Furlish e dai figli Elijah e Zachary, è stato accolto da Mia, Franco e dalla figlia Sara in una sala privè interna dove ha cenato in compagnia dei padroni di casa in un’atmosfera tipicamente familiare. In tavola sono state servite fra le altre cose le specialità di casa, come la pizza all’acqua e la pezzogna, pesce tipico caprese mentre all’esterno del locale il personale del ristorante teneva lontani i curiosi per rispettare la privacy del celebre ospite.

Il tragitto per il rientro a bordo del Sirad è avvenuto, come per l’andata, a bordo dei carrellini elettrici.

