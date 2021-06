Capri, per Christian De Sica e Silvia Verdone shopping in via Roma e aperitivo in via Camerelle

Non potevano mancare all’immancabile appuntamento con Capri, Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone proprio nel periodo più amato e frequentato dalla coppia quando l’isola si presenta in tutta la sua bellezza naturale, con i suoi tramonti mozzafiato e l’esplosione della flora naturale che rende Capri ancora più magica.

Prima di arrivare in piazzetta scendendo dalla strada della loro villa Christian si è fermato nella boutique di cappelli “Fiore” per acquistare alcuni modelli “Borsalino” un tocco ancor più di eleganza che si aggiungere al suo look caprese caratterizzato dal golfino poggiato sulle spalle.

Dopo aver attraversato la piazzetta anche con il volto coperto dalla obbligata mascherina la coppia non è riuscita a sfuggire al flash del paparazzo appostato in via Camerelle, dove l’attore e sua moglie buttando uno sguardo tra le vetrine griffate hanno scelto poi di sedersi per l’aperitivo prima di cena allo storico bar “La Pompeiana” il bar che fa parte del complesso della villa Pompeiana che si distingue per il colore “rosso pompeiano” così come rossa era la mascherina indossata da Silvia Verdone, blu quella di Christian.

Sarà un weekend di relax quello di Christian De Sica prima di affrontare le fatiche del set del film “altrimenti ci arrabbiamo” un Remake della pellicola che vide Bud Spencer e Terence Hill, protagonisti del film che negli anni 70 raccolse un enorme successo tra il pubblico. De Sica in questa edizione non ricopre il ruolo di regista ma sarà uno dei maggiori interpreti. Intanto Christian e Silvia si godono un tranquillo fine settimana caprese.