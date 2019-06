Capri, Goldie Hawn e Kate Hudson per le serate griffate Bulgari

Giovedì 13 Giugno 2019, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 16:32

Parata di star a Capri, letteralmente invasa in questi giorni da personaggi dello star system internazionale. L'isola azzurra si è trasformata nelle ultime ore in una “little Hollywood” con una tre giorni di kermesse per la presentazione della nuova collezione Bulgari, la maison di alta gioielleria che ha scelto l'isola per presentare le ultime creazioni con uno show dal titolo “Cinemagia”.Tra le tante celebrities accorse nelle ultime ore sull'isola Kate Hudson, giunta ieri insieme al compagno Danny Fujikawa e alla loro piccola Rani Rose. Ieri mattina i primi post su Instagram con stories tra i ristoranti Mammà nei pressi della Piazzetta e taxi aperti con viste mozzafiato. Insieme a Kate a pochi passi di distanza avvistata al ristorante “La Capannina” la madre Goldie Hawn con il compagno Kurt Russell, una delle coppie più longeve di Hollywood, che ha scelto per il pranzo l'iconico ristorante di via le Botteghe, per degustare i tipici ravioli capresi e delle fettuccine al tartufo nero. A posare con le star per uno scatto di rito, i titolari del ristorante Antonio, Francesco De Angelis ed Andrea Allifuoco. Questa sera i super party di Bulgari continuano con un evento per la stampa internazionale, sempre nella location straordinaria della Certosa di San Giacomo di Capri, completatamente trasformata nei suoi spazi per l'occasione, tra cocktail, cena di gala, sfilata ed after party, con il DJ set di Graziano Della Nebbia, il fashion deejay del «Twiga Beach Club» e la voce di Nicole Scherzinger, cantante, attrice, modella, ballerina e filantropa statunitense, vocalist principale delle «The Pussycat Dolls». Tante le celebrites già presenti ieri al party, tra cui la sensualissima Eva Green e la famosissima Uma Thurman. Tra i personaggi avvistati nelle ultime ore anche Bella Hadid, Kitty Spencer, Adele Exarchopoulos, Alicia Vikander e Michael Fassbender.