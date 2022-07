Capri, Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx all’Aurora per una notte da Oscar

Si alza il sipario sulla grande kermesse di LuisaViaRoma. L’evento clou dell’estate che coinvolge i luoghi cult e l’intera isola di Capri. Lo showbiz è iniziato già ieri sera quando hanno attraversato la piazzetta il bel tenebroso del grande schermo Leonardo DiCaprio e con lui Jamie Foxx. I due miti del cinema mondiale straordinari interpreti del film “Django Unchained” il western drammatico diretto da Quentin Tarantino e che vide i due attori eccezionali protagonisti della pellicola.

Le due star hollywoodiane dopo essere sbarcati da un mega yacht riuscendo a passare inosservati, si sono diretti al ristorante Aurora, loro meta preferita, dove si sono fermati per un menu preparato per il loro gusti da Franco Aversa che insieme a sua moglie Mia D’Alessio proprietaria del ristorante Aurora, hanno accolto i due Premi Oscar, Leonardo Di Caprio e l’attore cantante Jamie Foxx. Dopo la cena e foto ricordo, ancora una tappa, all’Anema e Core, per la gioia del patron Gianluigi Lembo, e l’entusiasmo per il fuori programma degli habitué del locale.