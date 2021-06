Capri, è già pienone di Vip: Luca Argentero alla Fontelina

Quasi nessuno si è accorto della presenza di Luca Argentero tra i bagnanti della Fontelina. Forse sarà stata la mascherina che gli copriva il volto ma quando è arrivato il momento del conto per lasciare lo straodinario stabilimento balneare incastonato tra le rocce di ribbettaie dei faraglioni ad accorgersi del cliente VIP è stato lo chef del lido, che ha chiesto all'attore la foto ricordo da mettere nell'albo d'oro dello stabilimento tra i più antichi di Capri.

E' passata in segreto invece la presenza della moglie Cristina Marino che il 5 giugno si è sposata con il bello e affascinante attore a Città della Pieve, una caratteristica cittadina umbra, in un matrimonio top secret, così come top secret è stato il loro viaggio di nozze a Capri, dopo il post su Instagram la notizia della loro presenza si è immediatamente diffusa sull'isola.