Nicole Scherzinger regina delle notti capresi, sbarca sull’isola anche la Thurman

Giovedì 13 Giugno 2019, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2019 19:54

Si respira già aria di piena estate sull’isola azzurra, colorata dalle note di Nicole Scherzinger. La cantante e performer di origini hawaiane, ex voce del gruppo “The Pussycat Dolls”, sta spopolando nelle notti capresi dove è protagonista del live show per le serate Bulgari. Ieri sera, Nicole, dopo il party alla Certosa di San Giacomo ha fatto tappa alla Taverna Anema e Core, insieme ad un gruppo di amici, dove, dopo essere stata omaggiata di una bottiglia personalizzata con il suo volto, si è esibita in alcuni brani con Gianluigi Lembo e l’Anema e Core Band, spettacolare l’assolo su celebre brano di Prince: Purple Rain.Intanto oggi la bella cantante ed ex modella hawaiana ha passeggiato per le vie del centro, soffermandosi negli spazi della Liquid art System, in particolare sulle sculture di Matteo Pugliese e Giacinto Bosco. Nel primo pomeriggio è giunta sull’isola per presenziare alle serate Bulgari, anche la super star di Hollywood Uma Thurman che si è regalata una pausa pranzo in compagnia dei figli Maya e Levon al ristornate Villa Verde. La Thurman ha ricevuto delle pizze speciali a forma di cuore ed ha degustato le specialità di mare del ristorante nel centro di Capri.