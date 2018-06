Tutti a Capri nel primo weekend di giugno: i calciatori scelgono il by night Anema e Core

Domenica 3 Giugno 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 18:56

CAPRI - L’isola azzurra meta preferita dai calciatori italiani. Dopo l’arrivo sull’isola, circa un mese fa, dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti per festeggiare il compleanno della sua Ilary, e il buen retiro post campionato di tanti ex titolari dell SSC Napoli come Pepe Reina e Christian Maggio, ieri sera è stata la volta dei vecchi idoli del calcio italiano. A scegliere l’isola di Tiberio per il primo weekend di inzio giugno e godersi le atmosfere del by night isolano tra le limonaie del ristorante da Paolino, l’esclusivo ristorante Aurora di Mia D’Alessio e l’immancabile tappa nel tempio della musica caprese, al ritmo degli istrionici vocal show di Guido e Gianluigi Lembo nella Taverna Anema e Core, sono stati l’ex capitano della nazionale Fabio Cannavaro e Ciro Ferrara. Ad accogliero a braccia aperte il mattatore delle notti capresi Guido Lembo, che nel salutare Cannavaro ha detto: «Fabio è come un figlio».La coppia di sportivi, icone del calcio nostrano, habitué della Taverna da oltre venti anni, erano in compagnia delle rispettive famiglie e come d’abitudine hanno voluto concludere la loro serata sfrenandosi tra canti, balli e nuovi drink tra cui la novità dell’estate, il Corallino, tutto rosso,a base di Campari, Passoa e sciroppo di lampone. Un omaggio al brend di moda Isaia che proprio quest’anno ha lanciato una campagna marketing #proudlyNapulitano a favore del Napoli calcio, pubblicizzando in maniera ironica sulle t-shirt i cori da stadio antinapoletani.A raggiungerli direttamente sul palco Ciro Immobile, sulle note di 'O surdato 'nnammurato e Tu vuò fa' l'americano. Il calciatore in compagnia della moglie e dell'icona social Guendalina Tavassi in vacanza caprese col marito. Tutti e tre i calciatori hanno dedicato la loro prima parte della giornata al mare cristallino di Capri, postando alcuni momenti di relax in barca sui loro stessi canali social.