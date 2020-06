Capri, vacanza formato famiglia per Keita e la compagna Simona Guatieri: caffè in Piazzetta e cena a lume di candela

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo giorno di vacanza sull’Isola Azzurra per l’attaccante del Monaco,sbarcato a ieri Marina Piccola, dove ha affittato una villa insieme alla compagna, la modella e presentatrice, e al loro piccolodi appena sette mesi. È stata proprio lei a scegliere Capri per una vacanza in versione familiare, proprio quando l’isola inizia il suo lento risveglio all’indomani dell’emergenza coronavirus. Già da loro arrivo, la coppia ha seguito l’itinerario classico dei vacanzieri vip:, il tutto condito dalle classiche foto ricordo, con lo storico Capo Barman del Bar Tiberio, Costantino Pisano e i proprietari della Capannina, Antonio e Francesco De Angelis.Tutte foto da aggiungere all’albo d’orto del celebre locale che ha riaperto la scorsa settimana con la visita di un altro personaggio del mondo del calcio, caprese d’adozione: il patron del Napoli,, che ha deciso anche lui di inaugurare la fine del lockdown con una visita con famiglia sull’Isola Azzurra. Ieri, l’atletico attaccante venticinquenne del Monaco, visto il clima quasi estivo, si è dedicato al tradizionale giro dell’isola a bordo di un potente scafo della Capri Boat Service.Nel pomeriggio, la coppia si è dedicata al piccolo Thiago, passando per la Piazzetta col carrozzino trascorrendo qualche ora nel Parco dei Giardini della Flora Caprense, dove normalmente si ritrovano i bambini dell’isola, il tutto in una Capri autentica e priva di turisti giornalieri.