Capri, vacanze col pienone: sfilata di vip da Magic Johnson a Vieri e Ferragni

Non è mancato nemmeno quest’anno all’appuntamento con Capri il gigante del basket Magic Johnson, che ha scelto ormai come sede ufficiale l’isola azzurra per festeggiare il suo compleanno. Questa sera saranno 61 le candeline sulla torta preparata dal ristorante Villa Verde, ormai tappa fissa a Capri per la leggenda dell’Nba.

L’isola azzurra continua ad essere la metà preferita dagli sportivi, infatti sta trascorrendo la sua vacanza a Capri anche Bobo Vieri, ex calciatore e bomber dell’Inter, che si è subito adeguato all’ordinanza che obbliga l’uso della mascherina. Bobo in compagnia di sua moglie Costanza Caracciolo, l’affascinante modella e diva delle passerelle, sta andando alla scoperta dell’isola insieme ad un gruppo di amici, tra i quali Fabio Galante ex calciatore e compagno di squadra nell’Inter, con un lounge party sul beach club Il Riccio a poche centinaia di metri alla Grotta Azzurra e un tuffo al Faro di Punta Carena.



Presenza fissa ormai sull'isola per l'influencer più famosa d'Italiache vanta più di 20 milioni di follower. A Capri la signoratrascorre una vacanza familiare insieme col marito, e il piccolo Leone Lucia Ferragni. Guest star dell’evento che durerà due giorno promosso dal brand Luisa Via Roma che vedrà come guest star Chiara Ferragni e. Nella prima serata sarà la Ferragni a presenziare come madrina della serata alla presentazione del libro edito da Rizzoli in edizione limitata ai Giardini di Augusto. Nella seconda serata dedicata all’Unicef, un summer gala sotto le antiche volte della Certosa di San Giacomo a Capri con una cena esclusiva ed un asta di beneficenza con la musica dei, vincitori di un Grammy, e la performance del tenore italiano che concluderà la serata.