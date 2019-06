Capri, parata di star per la Vip Champion 2019

Sabato 8 Giugno 2019, 20:25 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parata di star sull’isola azzurra per i due prossimi weekend di giugno, presenti in occasione dei mega eventi organizzati da Bulgari e Ferrari. Attese tante dive del cinema e della moda, tra cui le attrici Kate Hudson, Adèle Exarchopoulos, Eva Green, Bella Hadid, Nadine Nassib Njeim, Alicia Vikander e Michael Fassbender. Sull’isola anche la cantante saudita Aseel Omran. Ad Anacapri, intanto, in questo primo weekend dalle temperature estive tanti personaggi del piccolo schermo ad animare la decima edizione di Vip Champion, tra i volti noti: Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Veronica Angeloni, Valeria Marini, Roberta Morise ma anche Alessio Cerci, Kaspar Capparoni, Gessica Notaro e Fabio Pisacane.Tra serate e tornei di calcetto non manca il tempo di un tuffo in piscina e un selfie per i tanti personaggi che stanno popolando l’isola in occasione della decima edizione di “Vip Champion 2019”, la kermesse che sta tenendo banco in queste ore a Capri. Con loro ad attirare i riflettori e le luci della ribalta c’è anche Pamela Prati, altra special guest dell’evento che vede nel ruolo di anfitrione Alfonso Signorini, e che negli ultimi periodi ha impazzato su rotocalchi e gossip per sue vicende sentimentali, mariti o presunti tali inclusi. E se un tempo erano i paparazzi la vera fonte dalla quale attingere notizie su presenze illustri, arrivi di personaggi e volti noti, oggi sono i social a dettare la linea dei rotocalchi. Sono gli stessi divi, infatti, ad annunciare la loro presenza sull’isola dell’amore postando sui loro profili instagram immagini e foto dei loro momenti di lavoro e di svago con sfondo la cartolina di Capri, anzi di Anacapri visto che a fare da cornice a “Vip Champion” è stato anche il Lido del Faro e il luxury Hotel Capri Palace. Tuffi in piscina e selfie sotto il sole, negli spazi del Palace al centro di Anacapri, mentre party esclusivo presso il ristorante e beach club di Punta Carena, location scelta per spegnere le dieci candeline piazzate sulla mega-torta a celebrare i dieci anni della kermesse che ogni anno raduna sull’isola delle sirene volti noti del mondo dello sport, dello spettacolo, della televisione e del giornalismo. Tappa immancabile per il by night la Taverna più vip d’Italia, l’Anema e Core di Capri, dove ieri sera Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Roberta Morise e Kaspar Capparoni hanno duettato con Gianluigi Lembo e la band del locale. La sfilata di vip di questi giorni si aggiunge allo sbarco nei giorni scorsi di Rihanna che tra Capri, Massalubrense, Positano e zone limitrofe si è concessa un break vacanziero nelle acque del golfo, dribblando fans e fotografi per godersi relax ed intimità con il suo fidanzato Hassan Jameel.