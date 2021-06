Capri, long weekend per Veronica Mazza ed Edoardo Tartaglia

Relax caprese per gli artisti Veronica Mazza e il marito regista e commediografo Edoardo Tartaglia. La coppia ha protratto il lungo weekend fino a stamattina martedì, quando dopo l’ultimo drink seduti in piazzetta al bar Caso hanno salutato l’amica Annalisa De Paola prima di lasciare Capri.

Questi giorni hanno detto scambiando due chiacchere al bar “sono stati una vera full immersion nel relax con lunghe ore al sole e passeggiate nel verde dell’isola” Veronica infatti, ha appena finito di girare nel cast della serie di Gomorra 5, sotto la regia di Marco D’Amore e Claudio Cupellini. Per Rai1 invece, con la regia di Edoardo De Angelis il “Non ti Pago” la straordinaria commedia di Eduardo De Filippo, l’ultima fatica invece il film girato con Toni Servillo e con la regia di Mario Martone “Qui rido io” la pellicola sarà presentata al prossimo Festival del Cinema di Venezia.

Veronica Mazza nel suo palmare vanta un ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico quello di Cinzia Maiori, la storica serie televisiva di un Posto al Sole. Ha avuto un lungo periodo di impegni nonostante il lock down imposto dal Covid così come è stato per il marito Edoardo tartaglia la minivacanza è stata importante per gli artisti Veronica ed Edoardo che è stato impegnato tra cinema e televisione. Tartaglia ha appena concluso le repliche dello spettacolo “Dirimpettai un anno dopo” andato in scena con grande successo nella villa Fernades di Portici nell’ambito della rassegna Racconti per ricominciare. Nel salutare l’amica Annalisa in vacanza hanno promesso di tornare in settembre prima di affrontare i tour e gli impegni invernali.