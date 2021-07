La sua battaglia per evitare una recidiva del tumore al seno continua. È per questo che Carolina Marconi, prima di iniziate la chemioterapia, aveva già accorciato la lunga chioma, per poi passare ora al taglio corto, postando un selfie su Instagram e scrivendo: «Non crediate che non ne soffra. Bisogna vederlo da un altro punto di vista, l’importante è stare bene».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati