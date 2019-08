Caterina Balivo

Venerdì 30 Agosto 2019, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e condivide la gioia anche con tutti i suoi fan. Il 30 agosto del 2014 la conduttrice di "vieni da me" sposava civilmente Guido Maria Brera, la coppia in vacanza negli Stati Uniti, e sui social la Balivo ha postato una foto molto romantica al tramonto conIl 30 agosto di 5 anni fae il marito Guido Maria Brera, scrittore e finanziare, convolavano a nozze in quel di Capri. La coppia è in vacanza negli Stati Uniti insieme ai figli Guido Alberto e Cora. Poco fa la Balivo ha postato su Instagram una foto romantica in cui bacia al tramonto il marito insieme adTantissimi i messaggi d'auguri da parte dei fan.