Caterina Balivo preoccupa i fan: «Sei provata, sei in crisi con tuo marito?». Lei risponde così. Caterina Balivo ha condiviso un post su Instagram che ha fatto preoccupare i fan. Nell'immagine, la conduttrice di Vieni da me è sdraiata sul divano, con un'espressione preoccupata.

Nella didascalia, Caterina Balivo scrive: «Vi capita mai di voler dire tante cose, di svuotare la testa ma non Riuscirci ? Oggi va così... Una cosa però è nel mio cuore detta da @fabiogenovesifg oggi 'Il tetto della mia casa va a fuoco, finalmente posso vedere la luna' (poesia giapponese)». Il messaggio avrebbe fatto preoccupare i fan. Una follower le scrive: «Ciao Cate, ho paura che la continua convivenza con tuo marito, sia diventando pesante. Ti vedo molto provata, la convivenza forzata è dura».

A stretto giro la replica della conduttrice, che tranquilizza i follower: «Ma nooo io amo stare tutti i giorni con mio marito». Caterina Balivo aveva raccontato di essere crollata negli ultimi giorni di messa in onda del programma a causa di cose che «le erano successe in maniera indiretta». I fan sono con lei: «Capitano queste giornate, forza Cate».

Ultimo aggiornamento: 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA