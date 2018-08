Caterina Balivo, paura in vacanza: «Un giorno vi racconterò cosa è successo stanotte»

Domenica 19 Agosto 2018, 15:39 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2018 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notte di paura per Caterina Balivo. La conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram un messaggio misterioso su un episodio capitatole ieri sera, anche se non ha voluto raccontare di più, per il momento. «Stamattina sorrido per dire grazie alla vita...un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte», questo il messaggio apparso a fare da cornice ad una fotografia di Caterina Balivo sorridente, sdraiata sul lettino in spiaggia, mentre indossa un costume blu scuro.La conduttrice è in vacanza con la famiglia all'Argentario, dove pochi giorni fa ha festeggiato il primo compleanno della figlioletta Cora. Dopo il messaggio che ha messo in allarme e scatenato la curiosità dei fan, su Instagram si sono susseguite le ipotesi più disparate su cosa possa essere successo a Caterina Balivo, che da settembre tornerà su Rai1 con il contenitore pomeridiano "Vieni da me". Chissà che Caterina non racconti proprio durante il suo nuovo programma cosa le è capitato. Per il momento mantiene il silenzio, e in una storia di Instagram dice: «Devo metabolizzare».