Caterina Balivo, tenera foto con i figli Guido Alberto e Cora ma i fan notano un dettaglio: «Non farlo più...»

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la tenera foto con i figli Guido Alberto e Cora. Ma i fan notano un dettaglio: «Non farlo più...». La conduttrice campana - tornata lunedì scorso in onda con Vieni da me - ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto in compagnia dei due figli nati dall'amore con il maritoNell'immagine, Guido Alberto detto GA, in piedi su un vaso, abbraccia la conduttrice e la piccola Cora è in braccio. Mamma Caterina e i suoi bimbi si trovano sul balcone della loro casa a Roma. Tanti i messaggi d'affetto da parte dei fan. Ma un dettaglio fa storcere il naso a qualcuno. «Togli subito i bambini dalla ringhiera sono una nonna apprensiva», scrive una follower che incassa diversi like.Ma sono tanti i fan che difendono la conduttrice. «Che ansia questi messaggi - scrivono - sempre a criticare. Si vede che la righiera è in fondo e i bambini sono al sicuro tra le braccia della mamma». Arriva anche la risposta di Caterina Balivo che forse reputando esagerato il rimprovero commenta: «Oh mamma...». Boom di like.