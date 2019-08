Catherine Zeta Jones e Michael Douglas, reunion familiare per il pranzo: quattro generazioni a confronto

Martedì 20 Agosto 2019, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2019 14:44

sono riusciti nell'impresa e durante lo scorso weekend hanno riunito tutta la famiglia per pranzo. La scorsa domenica infatti, ben quattro generazioni della famiglia hanno cenato insieme a Beverly Hills, in California. Tra questi il padre di Douglas, l'attore, star di classici dicome Spartacus e Paths of Glory.La fascia d'età dei partecipanti era compresa tra i 20 mesi e i 102 anni e la notizia del pranzo è venuta alla luce grazie a, la nipote ventiquattrenne di Michael, che ha condiviso due fotografie del grande evento suLa prima è una foto di gruppo con l'intero clan Douglas, tra cui Zeta Jones, 49, Michael, 74 e i loro due figli: Dylan, 19 e Carys, 16.«Un tavolo di forti mascelle, grandi appetiti e un condiviso amore per l'attenzione» ha scritto Kelsey nella didascalia, aggiungendo che mancavano anche alcuni "attori chiave" nella reunion, tra cuiIl membro più giovane della famiglia è una bambina di 20 mesi: Luca, figlia di Cameron Douglas, 40 anni, che è il figlio di Michael avuto da un precedente matrimonio.Il post ha raccolto diversi like e commenti positivi da parte dei fan della famosa famiglia, mentre Cameron ha anche condiviso uno scatto del giorno insieme alla didascalia "#Familyfirst".