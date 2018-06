Cecilia Rodriguez choc: «Se non fossi stata al Grande Fratello, avrei riprovato con Francesco Monte»

Martedì 12 Giugno 2018, 21:35 - Ultimo aggiornamento: 13 Giugno, 00:50

Dopo la presunta disavventura con il permesso di soggiorno , persembra tornato il sereno. E in un'intervista pubblicata sul Quotidiano.net , la sorellina di Belen si racconta a cuore aperto. Parlando anche di una questione che l'ha tenuta per settimane alla ribalta delle cronache rosa: la rottura cone l'amore con«Quando andiamo in giro - racconta nell'intervista la modella argentina - Ignazio ogni tanto mi chiede: 'Ma anche prima ti fermavano così spesso? '. La partecipazione alha cambiato la mia esistenza. Dentro la Casa non puoi confidarti con nessuno, non hai parenti o amici con cui scambiare un' opinione. Sei da sola, e da sola devi prendere ogni decisione. Quello che dicevo veniva ripreso dalle telecamere e non volevo far uscire niente davanti a milioni di spettatori. Pensavo di risolvere la situazione a casa mia, una volta uscita, ma è stato impossibile. Per 27 anni mi sono sempre comportata in modo da non dispiacere o offendere nessuno, invece lì, cioè di pensare a me stessa, a quello che volevo davvero. Forse ho sbagliato il modo e il contesto, ma questo ero quello che volevo. Probabilmente se tutto fosse accaduto fuori dal Grande Fratello, perché comunque si cerca di recuperare, ci si confronta, si discute».Insomma, Cecilia non avrebbe voluto risolvere i suoi problemi sentimentali davanti a tutta l'Italia, ma la passione sarebbe stata troppo forte. «Ho cercato - conclude -, non mi sembrava giusto risolvere la cosa senza parlare con il mio fidanzato». Ma alla fine non ce l'avrebbe fatta. Il resto è storia.