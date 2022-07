Cecilia Rodriguez, crisi con Ignazio Moser? Lei risponde infuriata: «Smettiamolaaa...»

Aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? Risponde l'argentina, e con toni poco pacati. I rumors degli ultimi tempi hanno visto spesso la coppia, nata all'interno del GF Vip, al centro dell'attenzione per un'eventuale crisi in corso. Seppur da entrambe le parti sia stata smentita e, come si vede dai social, i due sono innamorati, in molti continuano a domandarsi se fra i due ci sono screzi. Nel box domande su Instagram, la sorella di Belen ha risposto alla domanda di un follower: «Siete in crisi?». «SMETTIAMOLA» è la risposta diretta di Cecilia che, infuriata, dà una risposta precisa e netta.

Le indiscrezioni

«Accettiamo chi siamo, e se non sei una bella persona, fai di tutto per diventarlo, impegna il tuo tempo lì, non a rompere i c.......ni agli altri, FUNZIONA DAVVERO QUESTA RICETTA» prosegue la modella e influencer, che sembra nervosa e stanca di fronte alle tante indiscrezioni che circolano sul suo fidanzamento.

Le voci

Non è la prima volta che su Ignazio e Cecilia circolassero voci di crisi. Tradimenti e separazioni sono state spesso legate ai due ex gieffini, ma sempre smentiti, tranne una volta quando Ignazio aveva confermato di essere stato lontano da Cecilia per un po', per poi riappacificarsi dopo poco tempo. Legati da 5 anni, i due coltivano il loro amore giorno dopo giorno, vivendo insieme e facedo progetti su progetti pur di alimentare la loro passione. Ignazio, qualche tempo fa, aveva dichiarato di voler fare il grande passo, dopo un periodo in cui i due erano stati lontani. E, chissà che non accada ora?