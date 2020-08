Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La verità sulla cena con Anna Safroncik

Le voci di crisi fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a correre ma intanto si svelano i retroscena della cena fra Ignazio e Anna Safroncik. Cecilia Rodriguez e Moser, sembra ormai ex, si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e stanno trascorrendo le vacanze estive separati.

Un fatto inimmaginabile fino a poco tempo fa, dato che i due avevano trascorso il lockdown nella casa di famiglia di lui in Trentino e parlavano di figli e matrimonio. Un idillio rotto improvvisamente, con fonti vicino alla coppia che parlano di “errori” e di bisogno della coppia di separarsi, probabilmente temporaneamente, per ritrovare la serenità.

Poco tempo fa era stato lanciato lo scoop di un avvicinamento di Ignazio ad Anna Safroncik. A spiegare pro l’accaduto è arrivato il settimanale “Chi”. Presente ai fatti anche Flavio Briatore: «Ignazio Moser – fa sapere la rivista - poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche Anna Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti. La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa… Finita qui. Sul cellulare di chi scrive il giorno successivo arriva una telefonata di Briatore che, essendosi trovato al tavolo con i due interessati e non volendo alimentare gossip su amici personali, spiega la situazione nel dettaglio».

Ultimo aggiornamento: 18:18

