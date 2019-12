Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, figlio in arrivo? «L’idea di metter su famiglia non mi spaventa più»

Si sono innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e per Ignazio Moser Cecilia Rodriguez ha lasciato in diretta televisiva l’allora fidanzato Francesco Monte. In pochi credevano nel proseguo della loro relazione una volta finito il reality ma l’amore fra i due va a gonfie vele e sembra che l’idea di metter su famiglia non sia poi così lontana.

L’idea non spaventa più Ignazio: «Sono giovane – ha spiegato a “Gente” - ma stare accanto a lei mi ha migliorato come uomo, mi ha reso più maturo. Cecilia è una donna con valori solidi, che mi ha conquistato con la sua bellezza e con la sua semplicità, che a volte è quasi candore. Accanto a lei ho stabilito l’ordine delle mie priorità: ora la parola impegno, l’idea di metter su famiglia, non mi spaventano più».

Della stessa idea anche Cecilia: «A marzo compio 30 anni: talvolta sogno di sposarmi, di fare una grande festa. Ma quello che desidero di più è un figlio, un figlio suo. Un bimbo con gli occhi di Ignazio, che abbia un mix tra le nostre personalità».

Insieme condurranno Ex on the beach 2 su MTV. «Da un po’ volevamo lavorare insieme, misurandoci con una conduzione, ma in uno show che fosse in linea con le nostre capacità ed esperienze. Appena ci hanno proposto questo programma ce ne siamo innamorati».

Ultimo aggiornamento: 20:24

