Grande Fratello Vip 2018, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: «Per Francesco Monte è ora di voltare pagina»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 08-10-2018 21:21

«Persarebbe anche arrivata l'ora di voltare pagina, lo diciamo soprattutto per lui». Sono decisamente stizzite le dichiarazioni diriguardo l'ex fidanzato della showgirl argentina, sorella minore di Belen.Ospiti di Federica Panicucci a Mattino Cinque,, infatti, hanno parlato di. Il figlio di Francesco Moser non ha nascosto un pizzico di livore nei confronti di quest'ex un po' "ingombrante": «Speriamo che questo inizio sia stato un metabolizzare un dolore, un distacco e ora scriva una storia nuova».Ancheha detto la sua: «Bisogna cambiare qualche virgola per far andare diversamente la storia della tua vita. Se scegli lo stesso letto e lo stesso armadio, finisce male. Non dico che non dovesse andare al Grande Fratello Vip, gli può fare anche bene, ma è un contesto sicuramente un po' più duro. Io gli auguro il meglio, spero che trovi una brava ragazza».ha poi deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: «Dopo un anno, sono stanca di essere accusata di cose che non esistono, è finita una storia in un contesto sbagliatissimo ma non ho fatto niente di male. È passato un anno, mi sembra assurdo che io debba ancora chiedere scusa. Sono tranquilla, sono serena, sono una ragazza che porta rispetto anche se l’anno scorso non è sembrato così, ho un fidanzato e non mi sembra il caso di andare a dire o giudicare qualsiasi cosa».