Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il retroscena hot: «Abbiamo fatto sesso nei camerini di un programma tv»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più innamorati che mai. Dopo cinque anni insieme, la sorella di Belen e il ciclista continuano ad amarsi come i primi giorni. Merito anche di una chimica sessuale molto forte, come raccontato dai diretti interessati. I due si attraggono così tanto, che fanno fatica a resistersi anche fuori dalle lenzuola di casa. «Una volta l'abbiamo fatto nei camerini di Mattino 5», hanno raccontato i due a Le Iene.

I due si sono aperti con la redazione del programma Mediaset, raccontando diverse sfumature del loro privato. Cecilia ha raccontato che ama «gli occhi di Ignazio», mentre lui ha svelato che la parte del corpo che più apprezza della compagna è il fondoschiena. «Per la precisione la parte della schiena subito sopra il lato B», dice.

La modella argentina non lo tradirebbe mai, ma Ignazio Moser è consapevole del fatto che «è completamente persa per Brad Pitt». La posizione preferita? «Quella della pecorella», ha detto Cechu, che ha poi raccontato di essersi messa a piangere quando in qualche occasione il suo fidanzato ha fatto cilecca. Mentre in altre occasioni «devo dirgli basta perché non ne ha mai abbastanza».