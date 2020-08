Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La frase che scappa ad Andrea Damante non lascia dubbi. Ha le sembianze di una vacanza da single quella che il bel trentino sta trascorrendo in Sardegna in compagnia dell'amico dj. E sarebbe proprio una frase di Andrea Damante a confermare le voci sulla crisi con la sorella di Belen Rodriguez. In un video girato in una discoteca (ancora aperta) e diffuso da Deianira Marzano si sente il dj veronese incitare il pubblico femminile a dare attenzioni a Ignazio.



«Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser», ha detto Damante con un pizzico di ruffianeria. Questa frase potrebbe avere avuto semplicemente lo scopo di intrattenere le fan dell'amico oppure proverebbe la separazione da Cecilia. A Damante potrebbe, dunque, essere scappata una parola di troppo in un periodo in cui la coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip ha continuamente i riflettori puntati.



Intanto, su Andrea Damante e Ignazio Moser continuano a piovere critiche a causa della gestione delle serate a cui hanno partecipato. Selvaggia Lucarelli ha condiviso i video girati nel locale in cui si sono esibiti e li ha criticati per la totale mancanza di rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus. «Tutti con la mascherina - ha scritto sulle stories di Instagram - compresi i due geni»

